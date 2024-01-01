تحرير 110 محاضر مخالفة في حملات على مخابز وأسواق الدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية وعدد من الإدارات التموينية التابعة لها عدة حملات على المخابز والأسواق وتمكنت الحملات من ضبط عدد من المخالفات وتحرير 110 محاضر مخالفة .

وقد تم تكليف حملات المديرية من إدارتي الرقابة التموينية والتجارية وقسم البيوع التجارية بالاشتراك مع مديري ادارات أجا ، تمي الأمديد ، بندر المنصورة، مركز المنصورة ، منية النصر ، حيث تم المرور على (١٥٠)مخبزا للتأكد من انتظام العمل بها وعدم توقفها بدون أذن رسمي أو عذر قهري عن الانتاج.

محضر غلق..

وأسفرت الحملات عن تحرير 110 محاضر مخالفة تضمنت ٢٤ محاضر تصرف في دقيق بقيمة ( ١٣٩ شيكارة) ، و28 محضر نقص وزن و32 محضر غلق بدون إذن رسمي و ٧ محاضر عدم وجود قائمة بيانات و12 محضر عدم مطابقة للمواصفات ، ومحاضر أخرى لتجميع بطاقات بعدد (٦٠٦بطاقة) وإثبات مبيعات وهمية بقيمة (١٧٧٥رغيف) وعدم وجود سجل تفتيش وعدم اعطاء بون صرف .

شهادة صحية..

كما أسفرت الحملات على الأسواق عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، وعدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص وغش تجارى وتم التحفظ على المضبوطات والتي اشتملت على ٣ طن خل ، ١٨٠ كرتونة مياه ، ٦٠ كرتونه خل ، ٩٢ عبوة سلعة غذائية مختلفة الانواع والاوزان وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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متابعة أوزان الخبز