إنشاء وحدة رعاية الأم والجنين بسوهاج الجامعي

بتكلفة 3 مليون جنيه..

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم إنشاء وحدة لرعاية "الأم والجنين" بالمستشفى الجامعي القديم، بهدف الاهتمام بصحة الأم والجنين في حالات الحمل عالية الخطورة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه.

وأضاف النعماني أن الوحدة معنية بتقديم الرعاية والعناية التامة بالأم والجنين من خلال المتابعة المستمرة بواسطة الفرق الطبية عالية التخصص الملحقة بالوحدة ذاتها.

ومن جانبه أشاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، بدعم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وموافقته علي شراء جهاز ثلاثي الأبعاد للوحدة بتكلفة ١،٩ مليون جنيه، حيث يقوم بعملية تصوير الجنين في شكل ثلاثي الأبعاد مما يساعد الطبيب علي اكتشاف أصغر عيوب خلفية في الجنين او في الجهاز التناسلي للمرأة، والذي يعد طفرة علي مستوي الرعاية الطبية بمحافظة سوهاج.

ومن جهته قال الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، أن الوحدة عبارة عن عيادة مختصة برعاية الجنين واكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل بطن الأم، وايضاً تشخيص العيوب الخلقية للرحم والمبايض.موضحاً ان الوحدة تتضمن جهاز ثنائي الأبعاد بتكلفة مليون جنيه، مزود بتقنية حديثة وبرنامج سوفت وير Softeware يمكنه استقبال البيانات الخاصة بالحالة وتحويلها الي تقرير مفصل بحالة الجنين والرحم.



جدير بالذكر ان الوحدة يقوم بالإشراف عليها الدكتور احمد حسين، والدكتور محمد ابوالليل، وتعمل ٤ أيام في الأسبوع من الإثنين الي الخميس، وتستقبل في اليوم بمتوسط ٤٠ حالة من الداخل و ٥ حالات من الخارج.