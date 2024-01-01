إقبال على المعرض الدائم لبيع السلع الأساسية بالمنصورة

تواصل اقبال المواطنين على المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بالمنصورة والذي أقيم تنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .

وتابع رئيس حي غرب المنصورة محمد الدمرداش مع مدير التنمية الاقتصادية إلهام نافع مدى التزام العارضين بالمعرض الدائم الواقع بنطاق حي غرب المنصورة بالأسعار المقررة ، كما تم الاستماع لآراء المواطنين داخل المعرض عن جودة المنتجات والأسعار .

يذكر أن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار قد صرح بأنه سيتم افتتاح عدد ١٩ معرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض ٢١ معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من ١٥ الي ٢٥ % و ٣٠% لبعض السلع والمنتجات .

وأوضح " محافظ الدقهلية " بأن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت ٨٥٤منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية) .

وأشار " المحافظ " الي أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من ١٥ الي ٢٥% وفي بعض السلع تصل إلي ٣٠ % تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

فيما أكد رئيس حي غرب المنصورة علي ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار، مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

المعرض يوفر العديد من السلع للجمهور