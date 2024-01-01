الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الشباب والرياضة بالمنيا تستقبل العام الجديد بمعرض الخير

الإجتماع
الإجتماع

اجتمع علاء الدين علي مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا ، برؤساء الاقسام الفنيه قسم الرياضة والشباب والطلائع  ، وقسم التخطيط وقسم الربط الإلكتروني بإدارة المنيا ، وذلك لمناقشه آليات اعداد وتنفيذ معرض الخير ، ضمن المبادرة التي تقدمها وزاره الشباب والرياضه للأسر الاكثر احتياجا من خلال مراكز الشباب.

 

وخلال الإجتماع ابدى كل قسم من الأقسام الفنية اقتراحاته ، حول رؤيتهم لتنفيذ المعرض والإحتياجات التي يجب توافرها للأسر الاكثر احتياجا ، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء واجتياح موجه البرد للأجواء ، في حين اكد مدير الإدارة على ضرورة  مشاركة جميع مراكز الشباب التابعة للإدارة ،  من خلال التواصل مع الاسر الأكثر احتياجا،  داخل نطاق القرى  المحيطة لمراكز الشباب ، و ضمان تواجدهم و وصول الخدمات التي يقدمها المعرض للفئة المستهدفة .

 و الجدير بالذكر ، أن مبادرة يوم الخير تم طرحها من خلال وزارة الشباب و الرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للفتاة والمرأة،  و قد تم تنفيذ فعاليات ثلاث مراحل منها ، و يعتبر المعرض الذي يتم الإعداد له المرحلة الرابعة  ، من مبادرة "يوم الخير" ، والتي يتم تنفيذها على مستوى مراكز الشباب بالمحافظات ، بمشاركة أندية التطوع والجوالة، من خلال تجميع الملابس والحقائب والأدوات الكتابية والمدرسية"، استعدادًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

 

ومع بداية شهر يناير الجاري 2024 ، تقوم إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، بالإعداد للمرحلة الرابعة من يوم الخير ، داخل مراكز شباب ادارة المنيا ،  مع التأكيد على ضمان استمرار العمل التطوعي ، داخل مراكز الشباب وطرح المساعدات ، والتي تقدمها مراكز الشباب ، كمراكز خدمة  مجتمعية للقرى والمجتمعات المحيطة بها.

  ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ،  و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة شباب المنيا

الجريدة الورقية