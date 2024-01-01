الشباب والرياضة بالمنيا تستقبل العام الجديد بمعرض الخير

اجتمع علاء الدين علي مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا ، برؤساء الاقسام الفنيه قسم الرياضة والشباب والطلائع ، وقسم التخطيط وقسم الربط الإلكتروني بإدارة المنيا ، وذلك لمناقشه آليات اعداد وتنفيذ معرض الخير ، ضمن المبادرة التي تقدمها وزاره الشباب والرياضه للأسر الاكثر احتياجا من خلال مراكز الشباب.

وخلال الإجتماع ابدى كل قسم من الأقسام الفنية اقتراحاته ، حول رؤيتهم لتنفيذ المعرض والإحتياجات التي يجب توافرها للأسر الاكثر احتياجا ، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء واجتياح موجه البرد للأجواء ، في حين اكد مدير الإدارة على ضرورة مشاركة جميع مراكز الشباب التابعة للإدارة ، من خلال التواصل مع الاسر الأكثر احتياجا، داخل نطاق القرى المحيطة لمراكز الشباب ، و ضمان تواجدهم و وصول الخدمات التي يقدمها المعرض للفئة المستهدفة .

و الجدير بالذكر ، أن مبادرة يوم الخير تم طرحها من خلال وزارة الشباب و الرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للفتاة والمرأة، و قد تم تنفيذ فعاليات ثلاث مراحل منها ، و يعتبر المعرض الذي يتم الإعداد له المرحلة الرابعة ، من مبادرة "يوم الخير" ، والتي يتم تنفيذها على مستوى مراكز الشباب بالمحافظات ، بمشاركة أندية التطوع والجوالة، من خلال تجميع الملابس والحقائب والأدوات الكتابية والمدرسية"، استعدادًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

ومع بداية شهر يناير الجاري 2024 ، تقوم إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، بالإعداد للمرحلة الرابعة من يوم الخير ، داخل مراكز شباب ادارة المنيا ، مع التأكيد على ضمان استمرار العمل التطوعي ، داخل مراكز الشباب وطرح المساعدات ، والتي تقدمها مراكز الشباب ، كمراكز خدمة مجتمعية للقرى والمجتمعات المحيطة بها.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة شباب المنيا