"روساتوم" منفذ مشروع الضبعة النووي تُدشّن الفرع الرئيسي في القاهرة

دشنت شركة روساتوم العالمية، الرائدة في التكنولوجيا، والرائدة في صناعة الطاقة النووية العالمية، التي تعمل في 60 دولة، ومنفذ مشروع الضبعة النووي، الفرع الرئيسي الموحّد في القاهرة.

ويمثل هذا الافتتاح مرحلة مهمة في توحيد البنية التحتية للمكاتب وللشركات التابعة لروساتوم، بهدف الترويج لمنتجات مؤسسات روساتوم في السوق المصرية.

حضر الحفل م. محمد رمضان بدوي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة، د. محمد دويدار، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، مدير مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، ونائب رئيس شركة اتوم ستروي اكسبورت ASE-JSC- المقاول العام للمشروع، و د. أحمد العتيق، رئيس المكتب التمثيلي لشركة JSC "ASE" في القاهرة، وأليكسي تيفانيان، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في مصر، ومراد جاتين، رئيس المركز الثقافي الروسي في مصر، إلى جانب شركاء روساتوم التجاريين المتميزين في مصر..

وعن افتتاح المكتب علق مراد أصلانوف، المدير الإقليمي لمكتب روساتوم في مصر: "لقد قامت شركة روساتوم بإطلاق مبادرة ومشروع صناعي واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية لتواجدها بالخارج. وقد تم دمج جميع المكاتب في مصر، لعدد من الشركات التابعة لروساتوم، التي كانت موجودة سابقًا في أماكن مختلفة في مكتب ومكان موحد".

وأضاف أصلانوف: "يمثل افتتاح الفرع الرئيسي الموحّد استمرارًا منطقيًا للعلاقة الطويلة بين مصر وروسيا، التي استمتعت بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية لعقود من الزمن، كما يشكل فصلاً جديدًا في التعاون، لا سيما في مجال الطاقة النووية وغير النووية، مع تعزيز شراكتنا وتعزيز تبادل المعرفة في مختلف القطاعات".

وخلال الحدث، قدم مراد أصلانوف عرضًا لأحدث التقنيات والحلول العالمية لروساتوم، بالإضافة إلى القدرات التقنية الرائدة للشركة، مؤكدًا التزام روساتوم بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي.

وقال: "نرى في المستقبل مستقبلًا واعدًا في السوق المصرية بالنسبة لروساتوم. من ذوي الأهمية البالغة مشروع روساتوم الحالي لبناء محطة الطاقة النووية في الضبعة في مصر. يعتبر هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع لمحطة الطاقة النووية وأكثرها تقدمًا على القارة الإفريقية، إشارة عمق التعاون بين البلدين"، وأضاف: "نحن واثقون من أن التعاون مع مصر سيؤتي ثمارًا رائعة وسيدفع بأجندة التنمية المستدامة للبلاد، وسيدعم أهداف مصر الطموحة ويسهم في تقدمها العام".

يذكر أن شركة الطاقة الذرية الحكومية روساتوم (ROSATOM) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الرائدة في صناعة الطاقة النووية العالمية؛ حيث تعمل في 60 دولة. وكواحدة من رواد الصناعة النووية، تعد روساتوم في طليعة السوق النووية الدولية، بما في ذلك بناء محطات الطاقة النووية، وتعدين وتخصيب اليورانيوم، وتصنيع وتوريد الوقود النووي. اليوم، وبفضل الخبرة الفريدة المكتسبة على مدار 80 عامًا تقريبًا، تعد الشركة في الصدارة لأسواق المنتجات عالية التقنية الواعدة الجديدة. طاقة الهيدروجين، وتخزين الطاقة، والطب النووي، وطاقة الرياح، والمواد المركبة، وأعمال اللوجستيات، وحلول البيئة - جميعها تشكل أكثر من مائة نشاط تجاري جديد، وتعزز مكانة روساتوم بين عمالقة التكنولوجيا الرائدة. وتضم الشركة حوالي 400 مؤسسة ومنظمة توظف أكثر من 300,000 شخص بشكل إجمالي.