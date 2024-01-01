جدول مباريات اليوم الاثنين 1 يناير 2024 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، عدة مباريات قوية مرتقبة، حيث تقام مواجهتين بالدوري المصري، بجانب لقاء مشتعل بالدوري الإنجليزي، و 5 مباريات في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

بجانب ديربي القناة في الدوري المصري، وذلك حين يلتقي الإسماعيلي مع المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول ضد نيوكاسل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الداخلية ضد الاتحاد السكندري، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

المصري ضد الإسماعيلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم

غزل المحلة ضد النصر للتعدين، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

مكادي ضد وادي دجلة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

أسوان ضد طنطا، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بترول أسيوط ضد مصر للمقاصة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

لافيينا ضد أبو قير للأسمدة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.