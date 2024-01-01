ميناء سفاجا يستقبل 33 ألف طن فحم بترولي

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 903 شاحنةبضائع و830 سيارة، وشملت حركة الواردات 37500 طن بضائع عامة ومتنوعة و532 شاحنة بضائع و 818 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع عامةومتنوعة و 371 شاحنةبضائع و12 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس والسفينة NEDIM وعلى متنها 33000 طن فحم بترولي اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وقامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط و الاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.



واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل والحرية ودليلة وغادرت الميناء ثلاث سفن وهي الحرية و دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 1832 طن بضائع عامة ومتنوعة و287شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور و يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 730 سيارة بوزن 1460 طن قادمة من جدة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكبا بموانيها .