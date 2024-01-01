تنقيذ وصلات مياه الشرب بقرى أبو كبير

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، وصلات مياه شرب بقرى كفر الشوبكي وكفر الأعصر وعزبة التل التابعين لمركز ومدينة أبو كبير، إنطلاقا من دور الشركة المجتمعي في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وقامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع فرع الشركة بأبو كبير والإدارة العامة لخدمة العملاء، باستكمال تنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بهذه القرى بالتعاون مع جمعية رسالة، ووفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة والجمعية.

وصرح المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بأنه يتم دراسة كل حالة على حدا، من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية، للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأوضح بأن الشركة تقدم كل التسهيلات الممكنة، فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع المؤسسات كافة التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.