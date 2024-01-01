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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

كم ثمرة يوسفي مسموح بأكلها في اليوم؟.. طبيبة أمراض باطنية تحذر من كارثة صحية

تأثير تناول اليوسفي
تأثير تناول اليوسفي على الجسم

أكدت طبيبة أمراض باطنية أن عدد اليوسفي الذي يمكنه تناوله في اليوم يعتمد على مدى حساسية الشخص التي تختلف من شخص لآخر، فلا يوجد طبيًا معيار استهلاك كمي صارم لأي نوع من أنواع الفاكهة، ولكن هناك توصيات بشأن استهلاك الألياف بشكل عام.

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تأثير تناول اليوسفي على الجسم

ووفقًا لما ذكره موقع "Gazeta.Ru"، أشارت الطبيبة إلى أنه يوصى بتناول ما لا يقل عن 400 جم من الفواكه والخضروات، أو 5- 6 حصص يوميًا، بينما تحدد  بعض الإرشادات الغذائية تناول 3 حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة يوميا. 

تأثير تناول اليوسفي على الجسم

في الوقت نفسه، يمكن للشخص تغطية المعيار كما يحلو له، حتى إذا تناول كل الـ 400 جم الموصى بها من اليوسفي، فعلى حسب احتياجات الشخص الصحية يمكن لشخص ما أن يأكل ست ثمرات يوسفي في المرة الواحدة، بينما قد يسبب تناول نصف ثمرة اليوسفي ضررًا لشخص آخر.

كما حذرت الطبيبة من أنه قد تظهر بعد تناول اليوسفي، وبقية أنواع الحمضيات، أعراض مزعجة على بعض الأشخاص مثل الشعور بحرقة، وآلام في البطن، والإنتفاخ، أو ظهور طفح جلدي وحكة، ويأتي ذلك على حسب الجرعة المتناولة، في حين أنهم لا يتسببون بعواقب صحية خطيرة على الجسم فيما بعد.

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