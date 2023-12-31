حصاد 2023|شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. صراع العشاق ينتقل للشاشات

"ومن الحب ما قتل" مقولة تنطبق على قصة الحب التي جمعت المطربة شيرين عبدالوهاب من زوجها حسام حبيب، قصة الحب التي بدأت وردية ولكنها شهدت محطات صعبة ومواقف عصيبة وصلت إلى حد المآسي ووصلت إلى الانفصال ثم العودة ، وأخيرا الطلاق، ليسدل الستار على قصة حب بدأت سعيدة وانتهت حزينة.

قصة العشاق تتحول إلى اتهامات على الهواء

ظهرت الخلافات بين شيرين عبدالوهاب على السطح بعد أنباء عن انفصالها خلال العام الماضي والهجوم الضاري من المطربة الشهيرة على زوجها بشكل علني وعلى الهواء مباشرة واتهامه بالعديد من الاتهامات.

وشنت المطربة المصرية هجوماً حاداً على زوجها، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "ON" المصرية، وروت من خلالها عدة كواليس لأزمتها مع حسام حبيب ووجّهت له العديد من الاتهامات

اتهامات من شيرين لحسام حبيب بالسرقة



أكدت شيرين أن حسام حبيب سرق سيارتها مستغلاً تواجدها بمنطقة الساحل الشمالي، مضيفةً أنها "في حاجة للحصول على العلاج" من آثار علاقتها به.

وتحدثت عنه قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في حسام حبيب وكل راجل زيه"، مشيرة إلى كونه "مريضا نفسيا ويحتاج إلى العلاج"، حسب تعبيرها.



وأكدت أنها ظلت "محبوسة في منزلها" لكون حسام حبيب لا يعمل، وهو شخص عاطل بالوراثة، وهي من كان يتكفل بمصاريف منزلها ومنزل والديه. وكشفت أنها لم تكن تستطيع العمل وتقديم الأغنيات "بسبب ردة فعل والديه".

واعتبرت أن والد حسام حبيب "كان يعمل كمتحدث رسمي للعلاقة" بينها وبين زوجها. كما كشفت عن كونها من كانت تقوم بشراء الأغاني التي تعجب حسام حبيب.

وألمحت إلى كونها تجاوزت هذه المرحلة بأكملها، حيث تحضر للعديد من الأعمال الفنية، ولكن ما أغضبها هو اكتشافها للسرقة واتهامها هي بالأمر، لتوجه رسالة إلى حسام حبيب قائلةً: "فوق يا ابني.. فوق يا ابني واعرف انت بتتكلم مع مين".

اتهام لشيرين عبد الوهاب بالإدمان وحجزها في المستشفى

فوجيء جمهور شيرين عبدالوهاب بخبر صادم عن احتجازها في مستشفى للعلاج من الإدمان وتضاربت الأخبار حول هذا الشأن.

بعدها، ظهر شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب المدعو محمد عبدالوهاب في مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، وأعلن فيه أن شقيقته تعاني من الإدمان والسبب في ذلك هو حسام حبيب وسارة الطباخ وأنهما يريدان إعادتها مرة أخرى لسكة الإدمان للحصول على أموالها، وخرجت والدة الفنانة شيرين في نفس المداخلة لتستغيث بالجميع لكي يحموا ابنتها من حسام حبيب.

شيرين عبدالوهاب تعود إلى زوجها حسام حبيب

فاجأت شيرين عبدالوهاب جمهورها بالعودة إلى زوجها حسام حبيب رغم كل الخلافات التي وقعت بينهما

وكشفت شيرين عبدالوهاب كواليس عودتها إلى الفنان حسام حبيب حيث أكدت أنه حب عمرها ولا تستطيع الاستغناء بسهولة.

وأضافت «أنا حبي من الأول لحسام كان عالمشاع ولسة بحبه ومعرفش أسيب بسهولة وهو حب حياتي وبوعد الناس إني في أمان».

وتابعت: «هنروح أنا وهو ننزل ماكل في أحسن اماكن في الدنيا وسط الناس أنا ماستاهلش غير أني أعيش في النور وسامحوني انا أمور بيتي مش هقولها تاني».

واردفت: «حسام هو اللي اقنعني بالرجوع كنا مستنيين نعمل ده السبت قالي لا احنا هنتجوز دلوقتي قلتله يالا ياسي حسام»

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية

أكد الإعلامي عمرو أديب، طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، موضحًا أنها في حالة جيدة، وكذلك حسام حبيب.

وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر قناة «MBC مصر»، مساء اليوم الجمعة، إن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب قررا الطلاق بعد عواصف كثيرة وأشياء كبيرة.

وأشار إلى أن «شيرين» أكدت للبرنامج أن الطلاق تم بالفعل، كاشفًا عن رسالة على لسانها للجمهور، قائلاً: «طلبت مني اطمن الناس عنها، وأنها كويسة جدًا، واطمن الناس عن حسام حبيب وهو كويس جدًا، ولكن هما قرروا الطلاق في النهاية».



ولفت «أديب» إلى أنه أجرى حوارًا مع شيرين، وأكدت له أنها عانت من أمور كثيرة الفترة الأخيرة، متابعًا: «أرجو تكون بداية جديدة للاثنين، حسام مغني وملحن جيد وله معجبيه، أما شيرين نجمة كبيرة وعظيمة».

خبيرة التاروت بسنت يوسف تتوقع عودة علاقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها للعام الجديد 2024، ومن بينها توقعها لمسار علاقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، خاصة أنهما انفصلا خلال الأيام الماضية.

وقالت بسنت يوسف خلال لقائها ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر : في احتمال يرجعوا لبعض لكن لو حصل مش هيتقال وسيكون بدون إعلان، وإذا لم يحدث رجوع، ستحدث محاولات من أحد الأطراف للرجوع.

وانفصلت شيرين عن حسام بعد زواج دام 5 سنوات، شهد العديد من الخلافات والانفصال أكثر من مرة، مما جعل الجمهور يقول أن هذه العلاقة أثرت على نجاحها ومشوارها الفني.