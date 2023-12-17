جوز الست.. ناقد شهير يفجر سرًا جديدًا عن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أثار الناقد الفني أحمد السماحي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشف عن كواليس ومفاجآت جديدة بشأن طلاق المطربة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير".

أحمد السماحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

صرح أحمد السماحي بأن العلاقة بين حسام حبيب وشيرين في حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في العاصمة السعودية الرياض، لم تكن طبيعية، لافتًا أن هذا الأمر يبدو له عاديًا بالنسبة له، لأنهم لم يكونوا واضحين من قبل في المطلق.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كما أكد السماحي أن شيرين وحسام كانا قد اتخذا قرار الطلاق وهما على متن طائرة الرياض، ولكنهما حرصا على تأجيله حتى بعد انتهاء حفل روائع السنباطي ضمن موسم الرياض.

وأشار السماحي إلى أن قرار الطلاق جاء بعد وقوع مشاجرة كبيرة بينهما في الفندق، الأمر الذي أكده عودة كل منهما بمفرده إلى مصر بمجرد إنتهاء الحفل.

الناقد الفني أحمد السماحي

أحمد السماحي: حسام حبيب لم يتحمل نظرة المجتمع إليه بكونه زوج الست

وأوضح الناقد أحمد السماحي أن سبب الطلاق هو أن الفنان حسام حبيب لم يتحمل نظرة الجمهور والمجتمع إليه بكونه "زوج الست"، مؤكدًا أن زواج شيرين من حسام حبيب، أثر عليها سلبيًا بشكل ملحوظ، وأعادها خطوات كثيرة إلى الوراء، بينما ظل حبيب في مكانه كما هو ولم يتحرك إلى الأمام أو الخلف.

ونوه السماحي أن هذا هو الطلاق الثالث بينهما، بعد طلاقهما في 2021، وعلى الرغم من توقعه بحدوث نزاعات حادة بينهما بالسب والتطاول مثلما يفعلان في كل طلقة، إلا أنه تفاجأ بحالة الهدوء التي تسيطر على الثنائي منذ إعلان خبر الإنفصال، متمنيًا أن تكون هذه هي الطلقة الأخيرة لهما حتى يعود كل منهما إلى مجاله وفنه الحقيقي الذي اعتدنا عليه.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

في الوقت نفسه، استرجع السماحي خلال حديثه الفترة التي علم فيها بزواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في عام 2018، مشيرًا إلى أنه عندما اتصل هاتفيًا بشيرين لم تُجب عليه، في حين أنه عندما اتصل بحسام حبيب، نفى الأمر قبل أن يكتشف بعدها بثلاث أيام أنه تم الإعلان عن الزواج رسميًا.

نضال الأحمدية تدخل على خط أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

على صعيد آخر، كانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، كعادتها، قد دخلت على خط أزمة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، لتُفصح عن مفاجآت عدة وراء وقوع الانفصال، وذلك خلال تصريحات إعلامية عبر الحساب الرسمي لمجلتها "الجرس" على موقع "إنستجرام".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ونضال الأحمدية

كشفت نضال الأحمدية عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين وحسام حبيب، مؤكدة وقوع مشاجرة عنيفة بين الثنائي على متن الطائرة التي كانا يستقلاها أثناء عودتهما من الرياض، والتي وصلت إلى حد تبادل السباب والألفاظ الخارجة، فضلًا عن التطاول بالأيدي.

كما أشارت نضال إلى أن تدخل حسام حبيب في تفاصيل أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب الفنية، بات يُزعجها مؤخرًا، ما دفعها للانفصال عنه فنيًا، وتطلب الطلاق، بينما كان حسام يرفض بشدة تنفيذ طلبها، حتى تمكن أصدقائهما المشتركين من إقناعه بالطلاق.

شيرين عبد الوهاب

في الوقت نفسه، صرحت نضال بأن شيرين عبد الوهاب تعكف حاليًّا على اختيار فريق عمل وإدارة أعمال جديدة، خاصة أن أعضاء فريقها القديم جميعهم من أصدقاء حسام حبيب.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأعلنت شيرين عبدالوهاب عن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج استمر أكثر من خمس سنوات، من دون الكشف عن الأسباب، وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم حول نشوب العديد من الأزمات والخلافات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم.

وخرجت شيرين عن صمتها، لتعلق على أنباء انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما بالفعل، وكل شيء قسمة ونصيب، فيما شوقت جمهورها لأغانيها وحفلاتها المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمدلله وكل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري ومن دون مشاكل، وأنا كويسة وهو كويس"، مضيفة: "انتظروا مفاجآت فنية وأغاني جديدة خلال الأيام المقبلة".