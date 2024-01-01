انتشار أمني  مكثف بمداخل ومخارج طرق ومدن اسيوط  لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

شهدت محافظة أسيوط احتفالات عيد الميلاد المجيد و رأس السنة 2024 فى الاديرة والكنائس وسط التواجد الامنى المكثف

وقد كان اللواء مساعد وزير الداخلية ومدير امن اسيوط وجه مأموري المراكز والأقسام بتفقد الخدمات والتأكد من الالتزام بتعليمات التأمين بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة وباستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية.

فيما وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشكل غرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات والقيام بحملات نظافة بمحيط الكنائس والمطرانيات.

وقد شملت الخطط الأمنية الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار