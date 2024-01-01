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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هيثم عرابي يكشف تطورات إنتقال عمر كمال عبد الواحد لـ الأهلي

هيثم عرابي
هيثم عرابي

كشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي بنادي مودرن فيوتشر آخر تطورات المفاوضات التي يجريها الأهلي لحسم التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد خلال موسم الإنتقالات الشتوي.

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عمر كمال أولى صفقات الأهلي الشتوية

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر فضائية “ دي إم سي” : “ في الوقت الحالي هناك مفاوضات بالفعل يجريها كابتن محمود الخطيب وعدلي القيعي من جانب النادي الأهلي مع وليد دعبس وأنا من جانب مودرن فيوتشر”.

وأضاف عرابي: “ ملف هذه الصفقة بالكامل مسؤولية وليد دعبس رئيس النادي، هناك الكثير من التطورات حدثت بعد نهائي السوبر المصري وسنعلن عن الصفقة حال إتمامها بشكل رسمي،  ”.

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة قد أوقعت مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً.

وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم ٨ يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

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