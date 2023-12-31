الصين تختتم عامًا قياسيًا لإطلاق الأقمار الصناعية

أطلقت الصين ثلاثة أقمار صناعية اختبارية ذات نطاق عريض في مدار منخفض حول الأرض يوم الجمعة، لتكمل بذلك عامًا قياسيًا لعمليات الإطلاق على مستوى العالم.

انطلق صاروخ لونج مارش 2 سي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي الساعة 7:13 مساءً. 29 ديسمبر (0013 بالتوقيت العالمي، 30 ديسمبر). أكدت المجموعة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي (CASC) نجاح الإطلاق وكشفت أن الركاب هم ثلاثة أقمار صناعية لاختبار تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

تتبعت قوة الفضاء الأمريكية في وقت لاحق ثلاثة أجسام في مدارات يبلغ طولها 930 × 940 كيلومترًا بميل قدره 50 درجة.

تم تطوير الأقمار الصناعية من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، وهي شركة كبرى لتصنيع المركبات الفضائية تابعة لـ CASC، المقاول الفضائي الرئيسي المملوك للدولة في الصين.

كما تم تطوير الأقمار الصناعية الصينية السابقة لاختبار الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها في عام 2023 من قبل أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية (SAST) التابعة لشركة CASC وأكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة (IAMCAS) التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS).

ويُعتقد أن هذه المهام جزء من مشروع كوكبة النطاق العريض الوطني الصيني Guowang LEO. وفي الوقت نفسه، خرج أول قمر صناعي لكوكبة صينية عملاقة أخرى من خطوط التجميع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت هذه المهمة هي الإطلاق المداري السابع والستين للصين في عام 2023. وقد تجاوز هذا الرقم الرقم القياسي الوطني السابق البالغ 64، والذي تم تحقيقه في عام 2022.

انهيار 2023

وكانت CASC تستهدف إطلاق أكثر من 60 مرة هذا العام، بهدف وضع أكثر من 200 مركبة فضائية في المدار. على الرغم من عدم تعرضها لأي فشل في الإطلاق، إلا أنها فشلت إلى حد ما، حيث شكلت الجهات الفاعلة الفضائية التجارية 17 عملية إطلاق من أصل 67. فشل إطلاق واحد فقط، وهو صاروخ Ceres-1 من شركة Galactic Energy الناشئة.

واصلت شركة CASC الاعتماد بشكل كبير على عمليات إطلاق صواريخها القديمة ذات الحركة المفرطة Long March 2 و3 و4 خلال عام 2023، مع عدم إطلاق Long March 5B المتوقع. ومع استكمال الصين لمحطتها الفضائية تيانجونج بإطلاق وحدتين في عام 2022، إلى جانب عدد أكبر من عمليات إطلاق صواريخ صلبة خفيفة الوزن في عام 2023، فمن المرجح أن تكون حمولة الصين إلى المدار منخفضة بشكل كبير في عام 2022.

وتضررت شركة CASC من التطور الذي حدث في الأيام الأخيرة والذي أدى إلى إلغاء رئيسها، وو يان شينغ، مقعده في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو هيئة استشارية رئيسية. وذكرت وسائل الإعلام الصينية أيضًا أن وانغ تشانغ تشينغ، نائب مدير الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء الجوي (CASIC) المملوكة للدولة - وهي مؤسسة أخرى مملوكة للدولة تعمل في الأنشطة الفضائية - فقد مقعده. ومن غير الواضح حاليًا ما يعنيه هذا بالنسبة للأفراد ومؤسساتهم.

وشملت عمليات الإطلاق الصينية الكبرى في عام 2023 بعثات شنتشو-16 و17 المأهولة إلى تيانجونج، وإطلاق أصول الاستشعار عن بعد إلى مدارات ثابتة بالنسبة للأرض، وإطلاق أول قاذفات سائلة تجارية في البلاد، ورحلة ثالثة لطائرتها الفضائية التجريبية السرية.

كانت هناك 222 محاولة إطلاق خلال عام 2023، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 186 محاولة إطلاق في عام 2022. وجاءت الصين خلف الولايات المتحدة فقط، التي أجرت 116 عملية إطلاق، وهو رقم يشمل عمليات إطلاق Rocket Lab Electron من نيوزيلندا. استحوذت شركة SpaceX على 98 عملية إطلاق، أي أقل بقليل من 100 عملية إطلاق مخطط لها.

تشمل المهام الرئيسية في عام 2023 مستكشف العالم Psyche metal التابع لناسا، وأول محاولات إطلاق المركبة الفضائية المدارية SpaceX، والهبوط التاريخي على سطح القمر Chandrayaan-3 في الهند، ومستكشف Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وتلسكوب إقليدس الفضائي، ومهمة Luna 25 الروسية الفاشلة، وإطلاق اليابان لـ SLIM. الهبوط القمري.

أسرار الطائرات الفضائية

شهدت إحدى بعثات SpaceX الأخيرة الطائرة الفضائية الأمريكية X-37B، والتي يُقدر أنها دخلت مدارًا بيضاويًا للغاية وعالي الميل، وعلى ارتفاع أعلى بكثير من مهماتها الست السابقة.

وأطلقت الصين أيضًا طائرتها الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام في وقت سابق من شهر ديسمبر. تمثل المهمتان رمزًا لكون الولايات المتحدة والصين من الجهات الفاعلة الرائدة في مجال الفضاء، وتمتد التوترات الجيوسياسية بينهما إلى الفضاء.

أفادت بعض وسائل الإعلام أن الطائرة الفضائية الصينية أطلقت ستة أقمار صناعية في مدارها. ومع ذلك، يبدو أن هذه التقارير قد أخطأت في تفسير حقيقة أنه تم تعقب ما مجموعه ستة أجسام، بما في ذلك الطائرة الفضائية، في المدار، بدلاً من إطلاق الطائرة الفضائية للأجسام. اقترح متتبعو المركبات الفضائية الهواة أن أحد الأجسام بخلاف الطائرة الفضائية كان يرسل إشارات. قسبق للطائرة أن نشرت حمولات صغيرة في المدار خلال مهمتين سابقتين لها.

ومع ذلك، من المحتمل أن تكون الأجسام الخمسة الأخرى هي المرحلة العليا من Long March 2F وأربع قطع من الحطام المرتبطة عادةً بعمليات إطلاق Long March 2F. قدم أحد متتبعي المركبات الفضائية تحديثًا في 22 ديسمبر، يشير إلى أن مشكلة توقيت بسيطة أدت إلى خطأ المتتبعين في الإشارات المرسلة من مجموعة من أقمار الاستطلاع الصينية ياوغان على أنها صادرة عن قطعة من الحطام مرتبطة بالطائرة الفضائية.