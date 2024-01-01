حصاد عمليات المقاومة ضد الاحتلال في فلسطين واليمن والعراق ولبنان اليوم الأحد

‏نفذ رجال المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن على مدار اليوم عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأمريكا في أماكن مختلفة محتلة، استهدف فيها تجمعات للعدو وآليات عسكرية.



القوات المسلحة اليمنية:



- تستهدف بصواريخَ بحرية مناسبة سفينة حاوياتٍ "ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou" كانت متجهةً إلى موانئَ فلسطين المحتلةِ .

كتائب القسام:



- تدك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

- في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين.. تستهدف طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7"

- تستهدف قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة

- تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105"

- تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

- تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

- تسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

- تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

سرايا القدس:



- تقصف التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة.

- تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وقوع المجموعة بين قتيل وجريح.

- تتمكن من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة.

- تقصف برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشدات العدو ومقراً للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون.

ألوية الناصر صلاح الدين:



- تستهدف قوة صهيونية راجلة شرق مخيم البريج بقذيفتي R.P.G وتوقع فيهم إصابات مباشرة.

المقاومة الإسلامية في لبنان:

- تستهدف موقع ‏حانيتا بالأسلحة المناسبة إصابة مباشرة.‏

- تستهدف موقع ‏العباد بالأسلحة المناسبة وتحقق فيه إصابات مباشرة.‏

- تستهدف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏

المقاومة الإسلامية في العراق:



- تهاجم قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر

- تهاجم قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر

- تستهدف هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة