خبيرة أبراج: زيادة في الأسعار بـ2024 وارتفاع للذهب

أكدت سابي عبدالله خبيرة ابراج، أن كل السنوات الماضية كانت جميع الأبراج التي يتم الحديث عن أنها الأكثر حظًا كانت هي الأبراج التي تتعرض لمشكلات وأزمات، موضحة أن جميع الأبراج خلال أخر عامين كان بعض الاوقات لديها حظ جيد وبعض الأوقات يقل هذا الحظ.

خبيرة ابراج تكشف عن توقعات الفلك لعام 2024:

وكشفت "عبدالله"، خلال حوراها مع الإعلامي كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن احتمالية ارتفاع الأسعار في عام 2024 ، أن هناك توقعات وانتظار لزيادات جديدة في الأسعار داخل مصر خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن عام 2024 ليس عام الحسم للدولار.

وأشارت خبيرة ابراج، إلى أن الذهب هو الملاذ الأفضل في الاستثمار، مؤكدة أن الذهب هو المستمر طوال العمر والحياة ولن ينزل الأسعار، معقبة: "2024 عام الذهب والمعادن.. أي حد عايز يحوش ويشيل فلوس يحولها لذهب.. قبل كده كان في مقايضة بالذهب والفضة".

وأضافت خبيرة ابراج، أن كل من يقتني الأموال عليه أن يحوله هذه المبالغ من الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي إلى ذهب سواء كانت مشغولات أو سبائك، مشددة على أن الذهب سيشهد ارتفاع في 2024.