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الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نائبة أمريكية تهاجم بايدن: كم من الأبرياء يجب موتهم قبل وقف إطلاق النار بفلسطين

بايدن
بايدن

طرحت كوري بوش، النائبة الديمقراطية الأمريكية التي تمثل ولاية ميسوري، تساؤلا على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول ما هو عدد الأبرياء الذي يجب أن يموتوا لتطلب واشنطن وقف إطلاق النار، (في غزة).

وغردت بوش قائلة على حسابها على منصة إكس لا يمكن للبيت الأبيض أن يفعل أمرين متناقضين دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي، ثم تجاوز الكونجرس لإرسال أسلحة تؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي.

وأضافت متسائلة في تغريدتها قائلة كم من الأبرياء يجب أن يموتوا قبل أن يطالب بايدن بوقف إطلاق النار.
وانضمت بوش، إلى عدد من الديمقراطيين الذين ينتقدون إدارة بايدن لتجاوزها مراجعة الكونجرس في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

 

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