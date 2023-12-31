توافد أقباط الشرقية على الكنائس احتفالًا بالعام الميلادي الجديد

توافد أقباط الشرقية والعاشر من رمضان، مساء اليوم الأحد، على الكنائس المنتشرة في مراكز المحافظة، للاحتفال بسهرة رأس السنة الميلادية الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد محيط الكنائس تعزيزات لجميع الخدمات الأمنية ووضع حواجز حديدية في محيطها، فضلاً عن وضع كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لتأمين الاحتفالات الاحتفالات والمحتفلين.

وأقامت الكنائس منذ قليل قُداس ليلة رأس السنة الميلادية، وسيمتد حتى الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد 2024.

وشهدت الطقوس صلوات القداس الإلهي، وترتيل الألحان الخاصة بالعيد ومنها ألحان بشارة الملاك للعذراء وملاك المسيح فى بيت اللحم، وألحان فترة الميلاد، وتزينت الكنائس بالأضواء والشموع وبأشجار الكريسماس وبمجسمات تروى قصة ميلاد السيد المسيح فى بيت لحم، ودقت أجراس الكنائس قبل الاحتفال، ومن المقرر أن تواصل الكنائس طقوس الاحتفالات حتى صباح غدا الاثنين، واستقبال المهنئين بالعيد.

وأثناء كلمة الأب أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أكد خلالها بأنهم صلوا مساء الليلة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ من أجل أن يبارك الله الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه مصر، وأن يعينه على استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي يقودها ونجح في توجيهها إلى مسارها الصحيح.

ولفت الأب أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بفاقوس، إلى أنه إستقبل المهنئين من رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، مشيرا إلى إن العمل داخل الكنيسة يتم بشكل جماعي بين الجميع؛ وهو ما ظهر خلال أعمال التجديد والتطوير التي شهدتها الكنيسة خلال الساعات الماضية استعدادا للاحتفالات، وتم عمل شجرة الكريسماس وبابا نويل في مداخل ومخارج الكنيسة، متمنيا أن تسود المحبة بين الجميع مسلمين ومسيحيين، وأن يعم السلام والطمأنينة والرخا لجميع أفراد الشعب المصري خلال العام الجديد، وأن ينصر الإخوة الفلسطيني على الكيان الإسرائيلي.