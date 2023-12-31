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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أقباط إسنا يحتفلون بعيد اكتشاف رفات الأم دولاجى وأولادها الأربعة بكنيستها جنوب الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

احتفل أقباط مدينة إسنا بجنوب محافظة الاقصر، مساء اليوم الأحد، بعيد اكتشاف رفات الأم دولاجي وأولادها الأربعة، وذلك بكنيستها وسط مدينة إسنا، بحضور القمص متاؤس زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، والقس بيشوي،  القمص شنودة، آباء كهنة الكنيسة، والشمامسة والشعب القبطي.

بدأ الاحتفال بصلوات التسبحة والعشية، وتطييب الأنبوبة التى تحوى رفات الأم دولاجي وأولادها الأربعة، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الأم دولاجي وأولادها الأربعة داخل الكنيسة الأثرية، وسط أصوات التراتيل والتماجيد من شعب الكنيسة، ويعقب ذلك صلاة القداس الإلهي، لتذكار عيد اكتشاف رفاتهم المقدسة.

يذكر أن الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة، هم باكورة شهداء مدينة إسنا ويحتفل بعيدهم يوم 6 بشنس من كل عام، وكان البابا شنودة الثالث قام بتدشين الكنيسة بعد إعادة بنائها وتجديدها في 20 أكتوبر 2007 وهي الكنيسة الوحيدة التي تحمل اسم أسم الأم دولاجي وأولادها الأربعة.

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