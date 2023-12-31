زيادة تخطت الألف جنيه..  أسعار الذهب تعتلي عرش الغلاء بعد طوفان الأقصى

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت بأن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 1017 جنيهًا منذ بداية عملية طوفات القصى في 7 أكتوبر الماضي، حيث سجلت تعاملات جرام الذهب عيار 21 مستوى 2158 جنيهًا في هذا اليوم.

رفع أسعار الفائدة بنحو 3% في 2023



وأشار إمبابي، إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 3% في 2023، ليبلغ ارتفاع أسعار الفائدة 11 % خلال عامين، في حين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 1 % على 4 اجتماعات في 2023.

وأوضح المدير التنفيذي لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت بأن ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل الجنوني جاء بسبب التوترات والاضطربات في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الإوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، أدت لارتفاع الطلب، ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2153 دولارًا كأعلى سعر في تاريخ البورصة العالمية في 4 ديسمبر الجاري.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3175 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه