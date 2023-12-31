عاجل
دعاء العام الجديد .. أسألك في هذه السنة العصمة من الشيطان وأوليائه هشام الجخ: السلطات الإسرائيلية بتخاف من الجواز السفر المصري (شاهد) إسرائيلي ينتحل صفة جندي بقوات الاحتلال ليسرق الذخيرة.. فيضحة تهز تل أبيب خبيرة أبراج عن توقعات 2024: خطوط جيدة لكهربا وخوف على شيكابالا (فيديو)
الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

خاص| ننشر أسماء الوفد المشارك في لقاء حميدتي وحمدوك بأديس أبابا

حمدوك وحميدتي
حمدوك وحميدتي

حصلت"الوفد"، علي أسماء الوفد المشارك غدًا في لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والدكتور عبدالله حمدوك، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ويضم الأسماء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق في السودان، المهندس عمر الدقير رئيس حزب الموتمر السوداني، وفضل الله برمة ناص رئيس حزب الامة القومي، والطاهر حجر عضو مجلس السيادة و 
حركة تجمع قوي التحرير، والهادي ادريس عضو مجلس السياده و رئيس حركة المجلس الانتقالي، بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي.

وأعلنت الهيئة القيادية  بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بالقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، غدًا الأثنين، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن هذا اللقاء على إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)،

لقائدى القوات المسلحة والدعم السريع، والتي وجهت التنسيقية الدعوات فيها للقاءات عاجلة لبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية، وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي.

وأكدت التنسيقية، أن استجابت  قوات الدعم السريع لطلب اللقاء، ولا زال التواصل مستمراً مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان للقاء بين تقدم والقوات المسلحة السودانية.

وأشارت التنسيقية، إلى أن  نأمل أن تكلل هذه اللقاءات بخطوات عملية تنهي المعاناة التي يعيشها شعبنا، وتدفع جهود الحل السلمي لكارثة حرب 15 ابريل بما يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب وإنهائها لا سيما جهود منظمة الإيقاد والاتحاد الافريقي ومنبر جدة. 
 

مواد متعلقة

قيادي سوداني لـ"الوفد": تسليح الأهالي سيساعد على تقسيم البلاد وانتشار السلاح

حزب المؤتمر السوداني يدين اقتحام الأحزاب السياسية في الولايات

شاهد| ننشر نص كلمة البرهان في الذكرى 68 عامًا على استقلال السودان

عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير يوضح لـ"الوفد" السيناريوهات المتوقعة للقاء البرهان وحميدتي

الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني يكشف لـ"الوفد" أسباب زيارة حميدتي لأوغندا وإثيوبيا

الحرب السودانية| وزير خارجية جيبوتي: الشعب السوداني الشقيق سئم من ويلات الحرب

الحرب السودانية| رئيس جيبوتي عن لقائه مع حميدتي: اجتمعنا كأخوة في هذه اللحظة الحاسمة

الحرب السودانية| حميدتي من جيبوتي يؤكد التفاوض مع البرهان دون شروط
الجريدة الورقية