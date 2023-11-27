نهاية بوتين واكتشاف علاج للسرطان.. تكهنات بابا فانجا لعام 2024 تثير الرعب

بابا فانجا المعروفة باسم "الجدة فانجا" أو"المرأة العمياء" أو"العرافة العمياء"، واحدة من أشهر المستبصرين في جميع أنحاء العالم والتي حصلت على شهرة واسعة بسبب نبؤآتها التي تحققت بالفعل، وأخذ الناس يبحثون عن توقعاتها كل عام، على الرغم من أنها توفيت ما لا يقرب عن ثلاثون عامًا، إلا أن تنبؤاتها مازالت تحدث بالفعل وهو الأمر الذي اكسبها شهرة واسعة، فقد تنبأت من قبل بوفاة الأميرة ديانا، وغرق الغواصة كورسك، والهجمات الإرهابية على برجي التجارة في أمريكا في 11 سبتمبر.

بابا فانجا

توقعات بابا فانجا لعام 2024

نشر موقع " euronews" تقريرًا كشف فيه عن أبرز التوقعات التي قالتها العرافة البلغارية "بابا فانجا" والتي من المتوقع حدوثها في عام 2024.

نهاية بوتين

توقعت فانجا وقوع محاولة اغتيال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على يد أحد مواطنيه العام المقبل.

الهجمات الإرهابية والبيولوجية

حذرت من تزايد الهجمات الإرهابية في أوروبا، وتوقعت أن تقوم "دولة كبيرة" بإجراء اختبارات أسلحة بيولوجية أو هجمات في عام 2024.

بابا فانجا

أزمة اقتصادية ضخمة

قد يزعم الكثير من الناس أننا كنا في أزمة اقتصادية لفترة طويلة بما فيه الكفاية الآن، لكن فانجا توقعت المزيد من الأزمات بسبب التوترات الجيوسياسية، وتحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، وتصاعد مستويات الديون.

اضطرابات الطقس

تنبأت بأنه ستكون هناك أحداث جوية مرعبة وكوارث طبيعية العام المقبل.

علاج لمرض الزهايمر والسرطان

كشفت بابا فانجا أن هناك اكتشافات جديدة للأمراض المستعصية، بما في ذلك مرض الزهايمر والسرطان في عام 2024.

بابا فانجا

تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

يشهد العالم حالياً ثورة في التعلم الآلي، لذلك من المفهوم أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT تتصدر العناوين الرئيسية، حيث إن أجهزة الكمبيوتر الكمومية قادرة على حل المشكلات بسرعة أكبر بكثير من أجهزة الكمبيوتر التقليدية من خلال تطبيق تأثيرات ميكانيكية الكم.

زيادة الهجمات السيبرانية

بالتأكيد من بين توقعات فانجا الأكثر إثارة للإعجاب، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنترنت كان في بداياته فقط عندما وافتها المنية، قالت إن هذا العام سيشهد زيادة المتسللين في هجماتهم.

وزعمت أن الهجمات السيبرانية ستحدث ضد البنية التحتية الحيوية، مما سيخلق بدوره خطراً على الأمن العام للدول.