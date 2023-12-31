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الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ناقد موسيقي: "صناعة المهرجانات أشبه بتجارة المخدرات المقننة"

عصام صاصا
عصام صاصا

أكد مصطفى حمدي، الناقد الموسيقي، أن عصام صاصا لا يظهر بالميديا وظهوره قليل جدًا، مشددًا على أن المهرجانات عمرها 5 سنوات فقط وليس هناك مطرب مهرجانات حصل على شهرة كبيرة جدًا في 2023 بعيدًا عن عصام صاصا، منوهًا بأنه من المتوقع استمرار عصام صاصا سنتين فقط.

مطرب المهرجانات عصام صاصا

 

وأشار "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الموسيقى لابد أن تتطور ويكون بها تحديثات عديدة، موضحًا أن صناعة المهرجانات أشبه بتجارة المخدرات المقننة.

واوضح أن إنتاج الفنان أحمد سعد من الأغاني في 2023 أقل من أغانيه عام 2022، مؤكدًا أن نجاحات أحمد سعد كانت كبيرة هذا العام، معقبًا: "أحمد سعد مسك الخيط بتاع النجاح وسيستمر سنتين متصدر للنجاح".

وكشف عن الأغاني الأكثر استماعًا في عام 2023، موضحًا أن حصاد هذا العام في الأغاني لا يختلف عن عام 2022 وهي سيطرة الأغاني الأقرب للمهرجان على الأغاني، مشددًا على أن أغاني "الراب" شهدت تراجع والنجاحات لم تكن موازية للنجاحات السابقة لأنه يخاطب جمهور معين وأن موضة الراب انتهت.

 

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