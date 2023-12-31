الكونغو الديمقراطية.. مرشحو المعارضة يرفضون نتائج انتخابات الرئاسة

رفضت مجموعة من مرشحي المعارضة الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتائج إعلان فوز البلاد بالرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي.

وفاز الرئيس تشيسيكيدي بنحو 73 % من الأصوات، وحصل أقرب منافسيه، مويس كاتومبي، على 18 %، وفقا للجنة الانتخابات CENI.

وفي بيانهم المشترك قبل ساعات من الإعلان، أشار مرشحو المعارضة التسعة إلى مخالفات لوحظت قبل وأثناء وبعد عملية التصويت. وقالوا إن السلوك انتهك القانون الانتخابي مع استمرار التصويت لمدة ستة أيام، ووجود مراكز اقتراع موازية، والسيطرة على آلات التصويت من قبل المرشحين الذين يحددون أن لهم صلات بالنظام الحالي.

قال مارتن فايولو للصحافة، "نحن نرفض رفضا قاطعا هذه الانتخابات الزائفة"، قال تسعة مرشحين معارضين في بيان مشترك صباح الأحد. "ندعو شعبنا، بمجرد الإعلان عن تزوير الانتخابات، إلى الاحتجاج بكثافة في الشوارع".

هذه المخالفات تجعل الاقتراع الرباعي في 20 ديسمبر "مهزلة" أو "حفلة تنكرية" وفقا لبيان المعارضة. وكانت الحكومة الكونغولية قد رفضت في السابق دعوات لإعادة الانتخابات.

ودعي نحو 44 مليون ناخب، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 100 مليون نسمة في الدولة الشاسعة الواقعة في وسط أفريقيا، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم، وكذلك نواب وطنيين وإقليميين، ولأول مرة، أعضاء مجالس محلية.

وكان من المقرر إجراء الاقتراع الرباعي في 20 ديسمبر، لكن اللجنة الانتخابية مددته ليوم واحد في الأماكن التي لم يتم فيها التصويت في يوم الاقتراع.

فاز رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي بإعادة انتخابه بأكثر من 70٪ من الأصوات ، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات في البلاد يوم الأحد.

وأعلنت النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت في 20 ديسمبر كانون الأول في العاصمة كينشاسا وسط مطالب من المعارضة وبعض جماعات المجتمع المدني بإعادة الانتخابات بسبب مشاكل لوجستية هائلة وضعت صحة النتيجة موضع شك.

وتبع تشيسيكيدي رجل الأعمال مويس كاتومبي الذي حصل على 18٪ من الأصوات، ومارتن فايولو الذي حصل على 5٪. وحصل دينيس موكويغي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وهو طبيب اشتهر بعلاج النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي في شرق الكونغو، على أقل من 1٪.

وشهدت الانتخابات أكثر من 40٪ من الإقبال مع تصويت حوالي 18 مليون شخص وسيتم إرسال النتائج إلى المحكمة الدستورية لتأكيدها، حسبما قال رئيس الانتخابات دينيس كاديما.

وأمام مرشحي المعارضة المعارضين للنتائج يومان لتقديم مطالباتهم، وأمام المحكمة الدستورية سبعة أيام لاتخاذ قرار. ومن المتوقع صدور النتائج النهائية في 10 يناير، ومن المقرر أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية في نهاية ذلك الشهر.

لدى الكونغو تاريخ من الانتخابات المتنازع عليها التي يمكن أن تتحول إلى عنف ، وهناك القليل من الثقة بين العديد من الكونغوليين في مؤسسات البلاد.