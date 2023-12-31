فرح الديباني: أتمنى تقديم دور ملكة مصر بـ"أوبرا عايدة"

مناسب لطبقة صوتي

أكد فرح الديباني، مغنية الأوبرا العالمية، أنها تتمنى تقديم دور ملكة مصر في أوبرا عايدة، أن هذا الدور المناسب لطبقة صوتها، مشددة على أن دور عايدة هو مختلف عنها وعن طبقة صوتها، حيث إن عايدة شكلها مختلف وهي ليست مصرية ولكنها حبشية.

حلقة خاصة لمغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني على “دي أم سي”

وأوضحت "الديباني"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنها تتمرن على هذا الصوت لملكة مصر في أوبرا عايدة وهو صعب جدًا وتعمل عليه منذ سنوات عديدة من أجل عرضه، وهو من الأدوار الصعبة والأوبرا تحتاج التحضير الجيد جدًا.

وأشارت إلى أنها تعمل خلال الفترة الحالية على أكثر من عمل مع موسيقيين من أسيا والوطن العربي به مزيج من الموسيقى، مؤكدة أن نوع الأغنية كموسيقى ومحتوى وستكون لها معنى وعمق وموسيقى وستكون عالمية.

وكانت تألقت فرح الديباني المصرية في غناء النشيد الوطني الفرنسي بحفل نهائي كأس العالم، وذلك بحضور جماهيري ضخم لمباراة فرنسا والأرجنتين .

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وتصدرت فرح التريند فور ظهورها مباشرة وغرد رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسمها معبرين عن سعادتهم بكونها مصرية وتغني بالمونديال ويشاهدها العالم أجمع.

ويرصد الوفد أبرز المعلومات عنها بعد ختام كاس العالم.

فرح الديباني، ميزو سوبرانو مصرية عالمية، لفتت أنظار العالم مؤخرا بإحياء حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر.

تعد أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي تنضم إلى أوبرا باريس.

حازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب، وكرمها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.



فرح الديباني شاركت - في أبريل 2018 - ضمن فرقة أكاديمية أوبرا باريس في تقديم أنشطة متنوعة، على رأسها إحياء أمسيات غنائية بالقاهرة

والإسكندرية، للمرة الأولى لأكبر ملحني الأوبرا العالميين من أمثال موزارت وفيردي وبيزيت.

أوضحت أن بدايتها الفنية كانت فى الاسكندرية، حيث شجعتها عائلتها شجعتها على سماع الموسيقى الكلاسيكية وانضمامها للمدرسة الألمانية واهتمامها الشديد بالغناء وسماعها للموسيقى الكلاسيكية ، والعزف على البيانو، مضيفة أن مدرس الموسيقى تبني موهبتي وتدريبي على حصص الغناء واحياء حفلات غنائية فى مصر وخارج البلاد.

ولفتت إلى أنها درست الموسيقى والهندسة المعمارية فى وقت واحد، وكان تحدى كبير لها فى هذا الوقت لقيامها بالتمثيل المسرحي والتدريب على مخارج الألفاظ بدراسة شاملة، وبعدها حصلت على جوائز وتكريمات عدة كأفضل مطربة أوبرالية شابة فى أوبرا باريس.