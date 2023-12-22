بسمة بوسيل تكشف لأول مرة كواليس طلاقها من تامر حسني «أصعب قرار»

كشفت بسمة بوسيل، كواليس طلاقها من الفنان تامر حسني، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة، مؤكدة أنه من أصعب القرارات في حياتها .

وتحدثت بسمة بوسيل، عن أصعب قرار أخدته في حياتها، قائلة:« طلاقي من تامر حسني هو قرار صعب جدًا عليا لأني بنيت حاجات كتير اوي لمدة سنين طويلة ويجي وقت فجأة تكتشف أنك لازم تهدها ».

يسمة بوسيل: أولادي متفاهمين فكرة طلاقي من تامر حسني

وكشفت عن رأي أبنائها في طلاقها من والدهم تامر حسني، قائلة:« الأولاد متفاهمين انفصالي عن والدهم لأنهم اكتشفوا أن علاقتنا بقيت أحسن عن الأول، رغم أننا مكملنا كزوجين لكن نجحنا نكون أصدقاء ».

بسمة بوسيل وتامر حسني وأولادهما

وتحدثت «بوسيل» عن علاقتها بأولادها، قائلة:« علاقتنا كويسة جدًا ودايمًا بستشيرهم في أي شيء يواجهني، ودي حاجة أنا عودتهم عليها وعلمتهلهم في البيت وليس فس المدرسة، وأنا ديمًا أحب أقعد من أطفالي بقعد وأكتر الوقت بعلمهم الشغل لأن ده مش هيتعلموه برة أول خلال فترة الدراسة ».

بسمة بوسيل: أولادي أهم إنجاز في حياتي وعلموني أفهم كلمة أم

وأضافت: عمري ما كان فيه مقارنة بين شغلي، وأولادي علشان أختار بينهم، لأنهم أهم حاجة عندي، وأهم إنجاز في حياتي، لأنهم علموني أفهم كلمة أم، بيخلوك تحس بأحسن وأنضف المشاعر اللي بدون مقابل.

بسمة بوسيل وتامر حسني وأولادهما

طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

أعلنت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، منذ أشهر، طلاقها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني، وكتبت عبر خاصية «إستوري» على إنستجرام: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة" ده کلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير، آمين يارب».

بسمة بوسيل وتامر حسني

بينما حرص الفنان تامر حسني على التعليق على الأمر بمشاركة الجمهور ستوري قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة ١٢ عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يابسوم، سأظل الأب والأخ والسند والصديق، وفي حفظ الله".