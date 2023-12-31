بدء تدشين مجموعات الدعم المجانية بإدارة الزرقا التعليمية بدمياط

واصلت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسةالمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الدكتور تنفيذ مبادرة مجمواعات الدعم المجانية لطلاب وطالبات المدارس بكافةالادارت التعليمية

وفي سياق متصل أكد أحمد طعيمة مدير إدارة الزرقا التعليمية، أن تعليم الزرقا بدء تدشين مجموعات الدعم المجانية بكافةالمدارس لتقديم خدمة تعليمية مجانية لجميع الطلاب على مستوى الإدارة، مؤكداً استمرارية انطلاق مجموعات الدعم المجانية حتي الانتهاء من امتحانات الشهادة الثانوية يونيو القادم

وأضاف طعيمة أن إطلاق هذه المبادرة جاء اتساقا مع توجهات الدوله باكملها نحو تخفيف العبء عن المواطنين وتحديدا أولياء الأمور وحسب توجيهات المهندس علي عبد الرؤوف وكيل الوزارة، لافتًا إلى المجموعات بدء تنفيذها وسط إقبال كبير من الطلاب داخل قاعات المدارس

وأكد مجاهد الجزار وكيل الإدارة، أن مجموعات الدعم المدرسية تضم صفوة المعلمين في كافة المواد الدراسية وذلك لتحسين المستوي العلمي للطلاب ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

وفي نفس السياق ذكرت راندا شهاب مديرة العلاقات العامة بالإدارة، أنه تم التواصل علي الصفحات الرسميةللمدارس علي ان يتم الاعلان وتوعية الطلاب واولياء الأمور بمواعيد مجموعات الدعم ومعلم المادة وقاعات المحاضرات