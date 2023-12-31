لن تصدق سعره.. عمرو دياب يثير الجدل بارتدائه سوار ذهب على غلاف ألبوم "مكانك"

خطف الهضبة عمرو دياب قلوب جمهوره بصور ألبومه الجديد "مكانك" الذي أصدره في 28 ديسمبر الجاري، والتي بدا فيها بملامح شبابية ولوك أوروبي عصري.

سعر سوار عمرو دياب الذهبي في صورة ألبومه الجديد "مكانك"

ظهر عمرو دياب في إحدى الصور وهو يرتدي سوار ذهبي من دار مجوهرات Cartier يحمل اسم Cartier Love، والذي يصل سعره إلى 7350 دولارا، أي ما يعادل 230 ألف جنيه مصري.

عمرو دياب

تساءل الكثيرون من جمهور الهضبة عن سر ارتدائه هذا السوار الذهبي تحديدًا، ليتبين أن هناك قصة مثيرة وشهيرة حول تصميمه، فهو من القطع الخالدة المتواجدة على معاصم أيقونات الموضة والأزياء في جميع أنحاء العالم، والتي ترمز إلى الحب والالتزام.

قصة سوار Cartier Love الكلاسيكي الذي ارتداه عمرو دياب

بدأت أحداث القصة المفجعة التي تسببت في تصميم سوار Cartier Love الكلاسيكي في الستينيات، وتحديدًا في عام 1959، عندما هاجر الشاب ألدو سيبولو روما إلى نيويورك، وبدأ العمل لدى شركات المجوهرات الأمريكية الكبرى، بما في ذلك Tiffany & Co. وDavid Webb.

سعر سوار عمرو دياب الذهبي من Cartier

وذاع صيت سيبولو حينها بين العلامات التجارية، ومع ذلك، كان أقل حظًا في الحب، وفي إحدى الليالي، انتهت قصة حبه، وعاد حزينا إلى الاستوديو الخاص به في الساعة 3 صباحًا، وتوصل إلى تصميم لسوار يرمز إلى الحب الدائم.

وجاء ذلك من خلال الاستعانة بجوهرة لا يمكن إزالتها بسهولة، فتثبيتها وخلعها، عن طريق تركيب رؤوس لولبية مثل المسامير على السوار يصعب خلعها، ولفك هذه المسامير من السوار والقفل لخلعه من اليد، يتطلب الأمر مفكًا صغيرًا.

سعر سوار Cartier Love الكلاسيكي

وقال سيبولو: "ما يريده الأشخاص المعاصرون هو رموز الحب التي تبدو شبه دائمة، أو على الأقل تتطلب خدعة لإزالتها، بعد كل شيء، يجب أن توحي رموز الحب بجودة أبدية".

في وقت تصميم هذا السوار، كان سيبولو يعمل لصالح العلامة التجارية Tiffany & CO، وارتدى نسخة على معصمه، على الرغم من التعليقات الحماسية من الأصدقاء والزملاء، لم ينل التصميم إعجاب الشركة.

سوار Cartier Love الكلاسيكي

وفي عضون أشهر في عام 1969، انتقل المصمم الشاب إلى كارتييه Cartier ليصبح هذا السوار أول تصميم له مع الشركة، وكان إطلاق Cartier Love Bracelet انتصاراً تسويقياً، في الأصل، وتم صنع الأساور كمجموعة للأزواج.

عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ليلة رأس السنة في دبي

على صعيد آخر، يستعد الهضبة عمرو دياب، الليلة، لتقديم حفل رأس السنة، في منتجع بدبي، وهو الثاني له بعد طرح ألبوم "مكانك" عبر منصة أنغامي، يوم الخميس الماضي.

عمرو دياب

ويتم تقديم الحفل بمشاركة الفريق الكوبي العالمي "جنتي دي زونا"، وتبدأ أسعار التذاكر من 6000 درهم إماراتي، على أن يسمح بالدخول إلى مقر الحفل في التاسعة مساء.

ويبدأ الفريق الكوبي الحفل، بتقديم أغانيه الشهيرة، مثل "Bailando" و"La Bicicleta" و"Papi"، في حين يصعد الهضبة على المسرح في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.