تصعيد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر رئيساً لنقابة المهندسين بأسيوط

قرر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية في جلسته المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 30 من ديسمبر الجاري، تصعيد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، رئيسًا لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط.

وجاء قرار المجلس الأعلى استنادًا إلى فتوى مجلس الدولة والتي أوصت بتصعيد المهندس الهيثم عبد الحميد باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات النقابية لعام 2022 خلفًا للمهندس الراحل أسامة محمد أنور والذي توفي آثر تعرضه لحادث أليم بمحافظة المنيا في شهر أكتوبر الماضي.

وتلقى المهندس الهيثم عبد الحميد، والملقب بـ"الفتى الذهبي" و" دينامو العمل النقابي" التهاني من جموع المهندسين والمهندسات فور نشر الصفحة الرسمية للنقابة الفرعية بأسيوط لهذا القرار، حيث يعول كثيرون عليه تحقيق تطلعات أعضاء الجمعية العمومية من أجل النهوض بالمهنة والإرتقاء بأعضائها، وقيادة النقابة الفرعية في وقت عصيب، والعمل على زيادة دورها الخدمي والمجتمعي.

يُذكر أن نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والتي أجريت في شهر فبراير من العام الماضي 2022م برئاسة المستشار سيد حامد أحمد قاسم، رئيس اللجنة العامة، قد أسفرت عن عدم حسم الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط لعدم حصول أحد المرشحين الأربعة على المقعد على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين الصحيحة والتي بلغت 2208 صوتًا من إجمالي 2248 مهندسًا ومهندسة شاركوا في الانتخابات وقتئذ، حيث أظهرت النتائج إجراء جولة الإعادة بين المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، والمهندس الراحل أسامة أنور، بعد أن حصلا المرشحان على أعلى الأصوات، وبفارق بسيط عن كليهما الآخر، ليخوضا المرشحان معًا جولة الإعادة.