جهود دعم قطاع الصناعة في عام 2023

بذلت الدولة المصرية خلال الأشهر الأخيرة جهود عديدة لدعم قطاع الصناعة خلال هذا العام، بداية من تبنى الدولة سياسات مالية أكثر دعما لتوطين الصناعة، بالإضافة إلى أن هذه الجهود ساعدت في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج والتصدير.

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في حصاد 2023 دعم قطاع الصناعة.

دعم قطاع الصناعة في 2023:

وفي قطاع الصناعة، قامت الدولة بتقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، وإسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسدة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج.

وبلغت عدد المجمعات الصناعية المقامة خلال هذا العام، 17 مجمعًا بـ15 محافظة، بالإضافة إلى تدشين وبدء العمل بمبادرة "ابدأ" والتي عملت على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، حيث إن هذه المبادرة أسهمت في إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة وتوفير فرص عمل، كما أن من ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في دعم الصناعة تم توفير الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية والمتوسطة.

وتم تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.