وزير الصناعة يكلف شريف المواردي رئيسًا لهيئة المعارض والمؤتمرات

أصدر المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة قرارا بتكليف اللواء شريف المواردي رئيسا لهيئة المعارض والمؤتمرات خلفا للسيدة مي عسل التي رحلت عن منصبها الأيام الماضية.

وهناك عدد من الملفات الحالية على مكتب رئيس هيئة المعارض لعل أبرزها دعم المعارض الخارجية والمباحثات للتحول نحو الدعم الفردي بدلا من الدعم المجمع، وكذلك العمل على خطة للمعارض الدولية من أجل تحقيق نهضة الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة القادمة خاصة وأن القاهرة تضع خطة لزيادة سنوية في الصادرات السلعية تتراوح بين 10 إلى 15% وفق كل قطاع.

وتعتبر هيئة المعارض والمؤتمرات أحد الهيئات الرئيسية في وزارة الصناعة والتجارة حيث وافق مجلس الوزراء مطلع العام الجاري على مشروع قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.