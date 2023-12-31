كورنيش القرنة والمخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية| أبرز مشروعات الأقصر في 2023

شهدت محافظة الأقصر خلال عام 2023، مجموعة من المشروعات التي تم البدء في تنفيذها سواء من الناحية الاقتصادية أو الجمالية، والتنموية، وكذلك الجانب الحيوي للمحافظة، وترصد الوفد أبرز هذه المشروعات في السطور التالية.

كان أبرز المشروعات التي تم تدشينها بالمحافظة هو مشروع المنطقة اللوجستية في أغسطس 2023؛ لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في محافظة السويس منذ أكثر من شهرين، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر يقع على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة.

كورنيش النيل بالبر الغربي

كورنيش النيل بالقرنة.. منتزهات وحدائق ترفيهية

بدأت محافظة الأقصر تنفيذ اكبر مشروع لإنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربي، علي غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر؛ ضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، وتهيئة مناطق للنزهة.

ويجري تنفيذ المشروع حاليا تحت إدارة الجهاز المركزي للتعمير، ويشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وسيضم ممشي على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم ايضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 الاف متر، كما يتضمن المشروع انشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات واماكن جلوس وبرجولات خشبية.

كما يراعى خلال أعمال إنشاء الكورنيش الجديد، الهوية البصرية للمحافظة، امتزاجاً بالحضارة القديمة، وسيوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وستتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.

سوق الخضار بشرق السكة

سوق الخضار.. 163 باكية ومحل لبيع الخضار والفاكهة والأسماك



شهد شهر نوفمبر من عام 2023، افتتاح سوق خضار شرق السكة بمدينة الأقصر.

وجاءت أعمال التطوير ورفع الكفاءة؛ بهدف تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بالشكل اللائق، وفي إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإنتشار العشوائي داخل أرجاء المدينة .

سوق الخضار



وأوضح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر أن تصميم السوق وأعمال التطوير التي تمت جاءت بشكل حضاري ومتطور تتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة، ويضم بداخله 163 باكية ومحل لبيع الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم، بالإضافة إلي معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، فضلاَ عن منظومة بيئة متكاملة للحفاظ علي مستوي النظافة والصحة العامة للجميع.

موقف أرمنت

مجهز بأنظمة المراقبة.. افتتاح مشروع تطوير مواقف " البياضية- أرمنت "

كما شهد نوفمبر ايضا افتتاح مشروع تطوير مواقف " البياضية- أرمنت – الزينية – الحبيل " وهو أحد المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة أيضاَ في الوقت الحالي، وقد أكد سيادته علي أن هذه المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تم تزويدها بأنظمة الحماية المدينة وأنظمة المراقبة بالكاميرات بالإضافة إلي نقطة إسعاف ومكتب مجهز لشرطة المرافق ومصلي وأيضاَ مسجد تم إنشائه علي مساحة 200 متر بموقف البياضية وأرمنت وكذا أعمال اللاند سكيب.

وجاء ذلك لمحاربة المواقف العشوائية وتيسير على المواطنين بايجاد موقف متكامل يحتوى على جميع الخدمات ولتسهيل الحركة المرورية والتكدس المستمر فى غير المواقف الرسمية