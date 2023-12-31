حبس 3 أطباء 5 سنوات بتهمة الإهمال الطبي بمستشفى أبو تشت بقنا

قضت محكمة أبوتشت الحزئية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، بحبس 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي، 5 سنوات وتعويض مالي 10 آلاف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة الطفلة «قسم»في دائرة مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وكانت محكمة «أبو تشت» الجزئية، قررت حجز قضية الطفلة «قسم»، المتهم فيها 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى «أبو تشت» المركزي، بتهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاتها، لجلسة اليوم 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكانت محكمة أبوتشت الجزئية، نظرت محاكمة 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي، بتهمة الإهمال الطبي للطفلة قسم محمود أبوالحسن، والتسبب في وفاتها، بجلسة يوم السبت الماضي 25 نوفمبر الجاري.

تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2022 بدائرة مركز أبو تشت، عندما حرر والد الطفلة قسم محمود أبو الحسن محضرًا حمل رقم 5126 لسنة 2022، يتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال بمستشفى أبو تشت المركزي بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، مطالبًا بإجراء تحقيق ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته، وذلك طبقًا للقانون.

وتقُيد المحضر بالقضية رقم 13501 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحاكمة في جلسة 4 نوفمبر 2023، بتهمة الإهمال الطبي للطفلة، والتي أُجلت إلى جلسة السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، قبل أن يتقرر حجز القضية لجلسة اليوم 31 ديسمبر للنطق بالحكم، والذي صدر بالحبس 5 سنوات على الأطباء الثلاثة.