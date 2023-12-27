رجل وحماته يسُبان بعضهما البعض.. ومحكمة إماراتية تقضي بتغريمهما

النسب يتحول إلى ضغينة

في تحولٍ درامي فرض نفسه على علاقة النسب والقرابة، نشبت نار الخلافات المُستعرة بين رجلٍ وحماته في الإمارات، ما أدى بهما إلى توجيه السباب إلى بعضهما البعض، لتقضي محكمة رأس الخيمة في النهاية، بتغريمهما مبلغ وقدره 9 آلاف درهم، لما تبادر منهما.

ولدى تطور النزاع بين كلا الطرفان، وتصاعد حدة الضغائن التي تطورت إلى شتائم نابية، قاما بالاحتكام إلى القضاء وتحريك دعاوى قضائية، لتقضي محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 3000 درهم تعويضا عن الضرر المادي، و6000 درهم تعويضا عن الضرر الأدبي، مع الفائدة القانونية البالغة 6%، وألزمتها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، بجانب رفض ما زاد على ذلك من طلبات.

كما قضت المحكمة تقابلا بقبول الادعاء المتقابل شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمُدعية 3000 درهم تعويضا لها عن الضرر المادي، و6000 درهم تعويضا عن الضرر الأدبي، مع الفائدة القانونية بواقع 6% عن إجمالي المبلغ المحكوم به، وألزمته رسم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.

وتضمنت أقوال المُدعي في صحيفة الدعوى، أن المدعى عليها وجهت له ألفاظًا تخدش شرفه واعتباره وسمعة عائلته، كما قامت بتهديده، إلى جانب الإساءة إليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، حركت المدعى عليها دعواها، وأشارت فيها إلى أن المُدعي سبها بألفاظ تخدش شرفها واعتبارها، وبحضور عائلتها، ما أدى إلى إلحاق الأذى النفسي البالغ بها لكونها امرأة مُسنة.