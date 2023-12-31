طعنه بآلة حادة.. تنفيذ حكم القصاص بحق مُدان بالقتل في السعودية

على خلفية إدانته بإنهاء حياة مواطن في المملكة العربية السعودية، عبر طعنه وضربه بآلةٍ حادة، نُفذ حُكم الإعدام، بحق "مازن بن بشير" اليوم الأحد، جزاءً وفاقًا لما ارتكبته يداه.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل إحالة مدير مالي لشركة رياضية شهيرة للمحاكمة





حول ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانٍ اليوم: "أقدم مازن بن بشير بن حمود البلوي، سعودي الجنسية، على قتل عبدالكريم بن سعيد بن عتيق البلوي، سعودي الجنسية، بطعنه عدة طعنات وضربه بآلة حادة على أجزاء متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته".

وأردف بيان الوزارة: "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحقه".