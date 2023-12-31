تفاصيل إحالة مدير مالي لشركة رياضية شهيرة للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المدير المالي لشركة أجنايت للمشروعات الرياضية الشهيرة للمحاكمة لاتهامه باختلاس مليون 700 الف جنيه قيمة الاشتراكات النقدية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مديرًا بإحدى الشركات المساهمة “مدير مالي بشركة اجنايت المشروعات الرياضية” اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ۱٫۷۲۰,٢٧٤ ملیون جنيه (مليون وسبعمائة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون جنيهًا) حصيلة الاشتراكات النقدية بفرعي الشركة بألماظة والسادس من أكتوبر، والمسلم إليه بسبب وظيفته لتوريده للحساب البنكي للشركة جهة عمله إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه.

ومن جهة أخرى عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاعتدائه على طفل بقسم ثاني أكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد.م»، 28 سنة، سائق بدائرة قسم ثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة بخطف بالتحايل طفلا هو المجني عليه «يونس» بأن استدرجه لمسكنه تحيلا – كون المتهم يعمل سائقًا خاصًا للمجني عليه – موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته – غرفة المتهم – مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه – محل الوصف التالي – على جسد المجني عليه فتمكن بذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية عن أعين ذويه.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الطفل المجني عليه السابق ذكره والذي لم يجاوز اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بباعتث هوس جنسي أضل عقله فلما تمكن من إخفاءه عن ذويه، ارتئى في حداثة سنه وقلة حيلته فرصة لإشباع مكبوت شهوته، فما أن انفرد به على أثر ارتكاب جريمته السابق بيانها حتى اعتدى عليه واستطال يده لمواطن عفته.

أكدت والدة المجني عليه، بإبلاغ المجني عليه لها باصطحاب المتهم له إلى مسكنه كون الأخير أحد المتولين ملاحظته – سائق خاص للمجني عليه – مستغلًا حداثة سن المجني عليه موهمًا إياه باللهو معه، وما أن ظفر به حتى قام بالكشف عن عورته واستطالت يده لمواطن عفته وأعزت قصد المتهم مما أتاه من أفعال إلى هتك عرض نجلها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أن المجني عليه الطفل قرر استدلالا بالتحقيقات والبالغ من العمر 4 سنوات أنه حال قيام المتهم بتوصيله إلى منزله بسيارته اصطحبه الأخير إلى مسكنه بزعم اللهو معه، ولكنه انفرد به واعتدى عليه.