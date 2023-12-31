ذئاب الجبل لكرة اليد تتألق في بطولة الدوري

فاز المقاولون العرب لكرة اليد على فريق المرتبط 31_27 ، بينما تعادل فريق الدرجة الأولى رجال بنتيجة 23_23 مع فريقي غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة حسين عثمان فى إطار فعاليات بطولة الدورى الممتاز لكرة اليد.

ويقود الفريق المدير الفني الكابتن عادل محمود ومدرب الفريق الكابتن اسلام صابر ومدرب حراس المرمى كابتن محمد محرم كاريكا اخصائي إصابات سامح بدوي مدير إداري عرفة فاروق.



المقاولون 2014 لكرة اليد يهزم أندية منطقة القاهرة بالعلامة الكاملة

استطاع فريق 2014 بنين لكرة اليد التغلب على جميع الفرق المشاركة في بطولة المنطقة لكرة اليد والفوز خلال مبارياته على أندية الطيران والزهور و تشامبيون وطلائع الجيش (ب) ولم يتلقى أي هزيمة في مسيرته في مهرجانات 2014 ٠

وعبر الدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي عن سعادته بهذا الإنجاز غير المسبوق نحو تحقيق الأهداف المنشودة من تكوين قاعدة من اللاعبين المتميزين من أبناء النادي ٠

وقد وجه لهم الشكر والتقدير من خلال تكريم منطقة القاهرة للاعبين بتوزيع شهادات وميداليات البطولة.

