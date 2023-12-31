الحرب السودانية| رئيس جيبوتي عن لقائه مع حميدتي: اجتمعنا كأخوة في هذه اللحظة الحاسمة

السودان

أكد إسماعيل عمر قيلي، رئيسى جمهورية جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا“إيغاد”، أن لقاء اليوم الأحد، بقائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اجتمعنا كأخوة في هذه اللحظة الحاسمة.

وقال رئيس إيغاد، إننا نأكد علي التضامن التام مع الشعب السوداني، وجهود المنظمة تستمر من أجل السلام والأستقرار في المنطقة.

التقى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المقلب بـ"حميدتي ورئيس جيبوتي "، في ثالث محطة أفريقية له، بالرئيس إسماعيل عمر قيلي رئيس دولة جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد”،

ورحب دقلو، في تغريدة عبر منصة إكس “تويتر سابقًا”، بزيارته بجمهورية جيبوتي ولقاءه مع الرئيس منظمة إيغاد إسماعيل عمر قيلي، مؤكدًا بتقديم شرح وافي لتطورات الأوضاع فى السودان، لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

وقال حميدتي، إن أكد الألتزام التام بمخرجات مؤتمر رؤساء الإيغاد، مؤكدًا استعداده بالتفاوض وتحقيق السلام العادل والشامل دون شروط.

زيارات حميدتي الخارجية

زار محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع “حميدتي”، اليوم الخميس، العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لبحث تطورات الأوضاع في السودان وللتحضير للقاءه مع البرهان في يناير المقبل، مع الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وأكد آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، لقاءه مع دقلو، جاء لبحث تطورات الأوضاع في السودان وحول تأمين السلام والاستقرار في البلاد.

بينما وجه حميدتي، عبر صفحته الرسمية على تويتر، الشكر لجمهورية أثيوبيا الشقيقة "كما وصفها" على حفاوة الإستقبال، موضحًا بأن من كان في إستقباله هو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دميكي ميكونين.

وأكد دقلو، أن دولة أثيوبيا ظلت بجوار الشعب السوداني للمساندة والدعم من أجل الأمن والاستقرار.

وكان يوري موسيفيني رئيس أوغندا، أمس الأربعاء، التقي بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، لبدء مفاوضات وقف المعارك وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

منظمة إيغاد

إيغاد، منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، تأسست في عام 1996م، تتخذ جيبوتي مقرًا لها، وتضم دولا من شرق أفريقيا :" إثيوبيا- كينيا-أوغندا-الصومال-جيبوتي-إريتريا-السودان-جنوب السودان".

حميدتي ورئيس جيبوتي

حميدتي ورئيس جيبوتي



