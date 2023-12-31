مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما مصرعه إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عاما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق.

وشيع أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.