الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 17 فلسطينيا واعتقال 16 آخرين وتدمير بنى تحتية بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 17 فلسطينيا واعتقال 16 وتدمير بنى تحتية، وسط تواصل حملة المداهمات التي يشنها الاحتلال تزامنا مع العدوان على غزة.

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ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال في قطاع غزة

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جيش الاحتلال يكشف حصيلة القتلى والمصابين في غزة

ونفذ الاحتلال اقتحاما واسعا في مدينة ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس، أسفر عن 15 إصابة، إضافة إلى اقتحام مخيم عسكر في مدينة نابلس شمال الضفة حيث أعلن عن إصابتين، كما اقتحم مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، ومخيم الفوّار جنوبي الخليل.

 

ودمرت آليات الاحتلال البنية التحتية أثناء اقتحامها مخيمي طولكرم ونور شمس، ونشر الجيش قناصة فوق أسطح المنازل، ودهم عشرات المنازل.

 

واشتبك المقاومون الفلسطينيون مع جنود الاحتلال، واستهدفوا القوات الإسرائيلية برصاص وعبوات متفجرة.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت محيط مستشفيي ثابت الحكومي والإسراء التخصصي في طولكرم، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف ومنعتها من دخول مخيم نور شمس.

 

وأطلقت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال صاروخين وسط مخيم نور شمس، تسببت بإصابة شابين بجراح طفيفة ومتوسطة، وبأضرار مادية.

 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت المخيم، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات العليا، كما نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

 

كما اقتحم الجيش الاحتلال فجرا مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

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