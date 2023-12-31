نقابة المحامين تبدأ في عمليات استخراج الكارنيهات والبطاقة العلاجية لعام 2024

بدأت نقابة المحامين، أمس السبت عمليات تجديد بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، على أن تنطلق أعمال التجديدات، واستخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية من غد الإثنين الأول من يناير 2024.



وشهدت عمليات استخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية، سهولة شديدة؛ حيث لا يستغرق المحام أكثر من 10 دقائق لاستخراج البطاقات، ويرجع هذا التيسير إلى نظام الميكنة التي طبقها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، منذ العام الماضي.

ودونت النقابة العامة على كارنيهات المحامين لعام 2024 تنبيهًا مكتوب على ظهر الكارنيه، بوجوب مراعاة المواد «49، 50،50 مكرر» من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.

والجدير بالذكر أن الاكتفاء بطباعة تاريخ العام على كارنيه العضوية من خلال ماكينات النقابة يوفر أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق، نتيجة طباعة تاريخ العام على الكارنيهات مسبقًا قبل استخدامها.

ويأتي هذا في إطار حرص عبدالحليم علام على توفير أموال المحامين، وعدم إهدار موارد النقابة.