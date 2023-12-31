شباب يتنكرون فى زى بابا نويل لتوزيع هدايا رأس السنة على المواطنين بقنا

أقدم عددًا من الشباب التابعين لطائفة الكنيسة الانجيلية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، على توزيع عددًا من الهدايا على المواطنين بشوارع مدينة قنا، وذلك احتفالا بأعياد الميلاد المجيدة وبداية العام الجديد.

حيث تنكر عددًا من الشباب فى زى بابا انويل وقاموا بتوزيع هدايا على المواطنين بعدد من شوارع قنا، وسط حالة من الفرحة والبهجة بمناسبة العام الجديد.

من جهته أوضح جرج صفوت صاحب محل لبيع الهدايا والالعاب، ذكر ان هناك ركود فى حركة بيع هدايا العيد لهذا العام، مضيفاً ان الإقبال ضعيف مقارنتا بالاعوام السابقة.

وارجع صفوت ضعف الإقبال على شراء هدايا أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة إلى ارتفاع أسعارها بسبب أزمة الدولار وارتفاع الاستيراد بشكل عام، بالإضافة لارتفاع الاحوال المعيشية للمواطنين.

شجرة الكريسماس هى الأخرى شهدت ارتفاعا فى أسعارها عما كانت عليه من قبل، بسبب ارتفاع الخامات وهو ما أدى إلى تراجع إقبال المواطنين على شراءها مقارنتا بالاعوام الماضية.