تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمة تراخيص المحال التجارية بكفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمة تراخيص المحال التجارية للتيسير على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجي بالمدينة، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية، والتى أستهدفت المحال التجارية بعدد من شوارع مدينتي كفر الشيخ ودسوق لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

وقال المحافظ، إنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، اليوم بمدينتى كفرالشيخ ودسوق لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتاً ان سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك وموظف خزانة الكترونى ليتم الدفع الكترونيا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين واصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

وأوضح نورالدين، أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعدد في اطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة .

وأكد نائب المحافظ عمرو البشبيشي، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى ( القرى الرئيسة)، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة " حياة كريمة ".

وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة طبقاً للقانون 154 لسنة 2019.