التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة فولهام واَرسنال

انتهى الشوط الأول من مباراة فولهام أمام نظيره اَرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي يستضيفها ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وسيطر الجانرز على مجريات الشوط الأول، حيث تقدم بوكايو ساكا بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بينما تعادل راؤول خيمنيز في النتيجة خلال الدقيقة 29.

وحاول اَرسنال تسجيل هدف التقدم مرة أخري، لكنه فشل في ذلك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحال انتهت المباراة بهذه النتيجة، فإن الجانرز سيحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 41، فيما يأتي فولهام في المركز الـ 13 بـ 22 نقطة.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: جاكوب كيويور، جابريل، ويليام صليبا، بن وايت.

الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، إدوارد نكيتياه، بوكايو ساكا.