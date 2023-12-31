شريف عبد الفضيل يستعد لخوض تجربة تدريبية بدوري المحترفين

يُفاضل شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق بين عدة عروض من أندية تلعب في دوري المحترفين لاختيار أحداها لتولّي القيادة الفنية لها خلال الفترة المقبلة.





وأبدت عدة أندية في دوري المحترفين رغبتها في التعاقد مع شريف عبد الفضيل لقيادتها فنياً الفترة المقبلة من بينها القناة ، الاتصالات ومكادي ودكرنس. ويبحث شريف عبد الفضيل خلال الفترة الحالية خطوته المقبلة حيث يُفاضل بين العروض السابقة وعروض أخرى من دوري المحترفين لاختيار أفضلها والبدء معه.



ورحّب عبد الفضيل بفكرة العمل كمدير الفني في دوري المحترفين من أجل إكتساب مزيداً من الخبرات التدريبية في منصب "الرجل الأول" بعدما سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لأكثر من مدرب كبير.



وجاء ترشيح شريف عبد الفضيل للعمل في أكثر من فئة عمرية بالمنتخبات الوطنية وتحديداً منتخبي 2005 و2007 لكن لم يتم إختياره في النهاية ليبدأ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق رحلة التفكير في خوض تجربة التدريب بدوري المحترفين.

وعمل المدافع المخضرم في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عدة سنوات حقق خلالها نتائج جيدة استحق عليها إشادة مسئولو النادي، وخضع لفترة معايشة مع أياكس أمستردام وأيندهوفن في هولندا».



وحصد عبد الفضيل مع الاهلي ١٣ بطولة محلية وافريقية بواقع ؛ بطولة دوري ابطال افريقيا (مرتين) و الدوري المصري 3 مرات، وكأس السوبر المصري مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي ٤ مرات، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣. كما نال شريف عبد الفضيل شرف تمثيل المنتخب الوطني الأول بجانب التتويج مع المنتخب العسكري ببطولة كأس العالم بالهند.