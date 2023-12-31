استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب بلدية المحلة

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، اليوم الأحد، التقدم باستقالته من منصبه بعد الخسارة الكبيرة أمام إنبي بثلاثية نظيفة أمس السبت، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ونشر عبد الرؤوف قائلا "لكل مشوار نهاية الحمدلله علي ماهو فات وأسال الله التوفيق فيما هو قادم".

وشهدت نتائج بلدية المحلة تراجعا خلال الجولات الأخيرة حيث تعرض للهزيمة في ثلاث مواجهات أمام طلائع الجيش وإنبي والبنك الأهلي والتعادل مع بيراميدز.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي بلدية المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري Nile، برصيد 10 نقاط، بعد لعب 10 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وخسر أربع مباريات وتعادل مثلهم.

وانطلقت أمس السبت، مباريات الجولة الـ11 والأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي يستعد منتخبنا الوطني الأول لبداية مشواره في البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار يناير وفبراير المقبلين.

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