مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي

لحساب منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره فولهام، بملعب كرافن كوتيج.



ويخوض فريق آرسنال اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ساليبا، جابرييل ماجاليس، بن وايت، جاكوب كيويور.

خط الوسط: أوديجارد، ديكلان رايس، كاى هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلى، نيكيتاه.



يحتل نادي أرسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعد أن خاض 19 مباراة، أحرز الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 3 مباريات.

بينما يحتل نادي فولهام المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، حيث خاض 19 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 10 مباريات.



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