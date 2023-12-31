"نائب محافظ البحيرة" تتفقد الإستعدادات لإفتتاح فرع كارفور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى ، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات ، للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومير، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات ،للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلي أن مشروع "كارفور" يأتي ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي حصلت عليها شركة "العروبة"، حيث تم وضع حجر الأساس له عام ٢٠١٩

جاء ذلك خلال تفقدها لفرع "كارفور" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور للوقوف على الإستعدادات النهائية لإفتتاح المشروع المقام على مساحة ٥١ فدان ويوفر ٦٠٠ فرص عمل لأبناء المحافظة والذى سيتم افتتاحه على ثلاثة مراحل وتفتتح المرحلة الأولى منه على مساحة ٣٠ ألف متر مسطح يوم ٢٠٢٤/١/٤ ويستكمل مراحل المشروع خلال الشهور المقبلة .

ويضم عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة إنتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة بالإضافة إلى منطقة للكيدز إريا.

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة اللوجيستية، مقامة على مساحة ٩٦ فداناً لخدمة حوالى ١٠ مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات ١٠ مليارات جنيهاً مع فى توفير ما يقرب من ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.