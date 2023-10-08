تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين 2023 بدلًا من السجل المدني

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة من المنزل، وتسعى الحكومة للتسهيل على المواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وأصبح بإمكان الفرد تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة للذهاب لمكاتب السجل المدني وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

تسحيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: https://psm.gov.eg/providers/1/services

تحديد نوع الخدمة المطلوبة، وإدخال البيانات الخاصة بالشخص واستكمال باقي الإجراءات.

تسجيل البيانات المدرجة بالطلب.

اختيار طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي عن طريق الدفع الإلكتروني، أو السداد عند الاستلام.

الضغط على كلمة (تأكيد) على الشروط المطلوبة لتجديد البطاقة عبر الإنترنت.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين 2023

يشترط لتجديد بطاقة الرقم القومي، أو غيرها من الأوراق الرسمية عبر بوابة مصر الرقمية، أو موقع السجل المدني.

أن يكون المستند المطلوب استخراج بياناته مطابقًا للبيانات الشخصية المسجلة في دفاتر السجل المدني كالتالي: