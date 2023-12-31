بيطري المنيا: تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار أعمال تطوير المجازر بمراكز المحافظة، ضمن الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة للجزارين بنطاق المحافظة، وذلك من أجل الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية، وأسعار مناسبة، وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه جارٍ الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ٣ مجازر حكومية بالمحافظة، وتشمل (تونا الجبل بملوى - العدوة - قلوصنا بسمالوط)، مشيراً ، أنه يتم الإستعداد لإفتتاح مجزر تونا الجبل التابع لإدارة ملوي ، بعد الإنتهاء من أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ، ووزارة الزراعة ، ووزارة الإسكان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم مراعاة الملاحظات كافة ‏على الأعمال التي يتم إنجازها، وسرعة دخولها الخدمة حتى يستفيد المواطن من التطوير، لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.